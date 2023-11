Amazon, nuovi tagli su Alexa: licenziati centinaia di dipendenti, si punta sull'IA

Nonostante Amazon sia al lavoro sull'IA Olympus, che dovrebbe essere utilizzata per migliorare le performance di Alexa, il colosso di Seattle ha appena licenziato migliaia di impiegati al lavoro proprio su Alexa, la sua assistente vocale. Che sta succedendo all'azienda fondata da Jeff Bezos?

Stando a quanto riporta un memo interno di Amazon visto dai colleghi di GeekWire, l'azienda taglierà centinaia di posti di lavoro legati ad Alexa nelle sue sedi degli Stati Uniti, del Canada e dell'India. Il memo spiega che "i nostri processi di sviluppo continuano, ma stiamo modificando alcuni dei nostri sforzi per allinearci al meglio con le nostre priorità di business e con ciò che sappiamo interessa di più ai clienti. Ciò include massimizzare e rafforzare gli sforzi sull'IA generativa".

Il memo si conclude spiegando che "per questo, i cambiamenti interni ci stanno portando a fermare alcune iniziative, il che si concretizzerà nell'eliminazione di alcune centinaia di posizioni lavorative". Sembra dunque che parte del team al lavoro su Alexa sia stata licenziata, con particolare riferimento agli sviluppatori e agli ingegneri che si stanno occupando delle funzioni non legate all'IA dell'assistente vocale.

Fortunatamente, il portale Engadget riporta di aver saputo da dei portavoce della compagnia che Amazon sta cercando di riposizionare i lavoratori vittima dei suoi tagli dell'ultima settimana. In altre parole, al taglio di posizioni lavorative non dovrebbe corrispondere un analogo numero di esuberi: gli ingegneri e gli sviluppatori di Amazon sembrano poter dormire sonni tranquilli, almeno in gran parte.

Amazon ha poi aggiunto che "benché si sia trattato di una decisione difficile da prendere, restiamo ottimisti sul futuro di Alexa. Alexa resta una parte fondamentale dei nostri affari, e noi continueremo ad investire ed innovare per renderla quanto più in linea con la nostra visione". Solo una settimana fa, Amazon ha chiuso la divisione gaming, tagliando quasi 200 posti di lavoro.