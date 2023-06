Amazon taglia di oltre metà il prezzo del monitor Samsung 'essenziale'

Al netto dell'offerta Amazon su Lenovo IdeaPad Gaming 3, ci sono diverse altre iniziative promozionali lanciate contestualmente al noto portale e-commerce che possono attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. A tal proposito, è finito al centro di uno sconto importante un monitor Samsung "essenziale".

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto contestualmente alla versione nostrana del popolare sito Web dell'azienda di Andy Jassy, ora il modello Samsung Monitor S31C (S24C312) viene venduto a un costo di 99,90 euro. Da Amazon Italia si apprende che precedentemente il prezzo del prodotto era invece di 209 euro. Di mezzo c'è insomma un possibile risparmio del 52%.

A conti fatti, quindi, risulta di fatto possibile usufruire di uno sconto di 109,10 euro. Potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di un'occasione "ghiotta" per chi ha necessità di acquistare un monitor in questo periodo, considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro e che non si passa per rivenditori (in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon).

In ogni caso, dando un'occhiata alla scheda tecnica di Samsung Monitor S31C (S24C312), troviamo un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), refresh rate di 75Hz, tempi di risposta di 5ms e supporto ad AMD FreeSync. Per il resto, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung per ulteriori dettagli, dato che in quest'ultimo vengono illustrate maggiormente le caratteristiche tecniche.