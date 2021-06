Amazon taglia i prezzi su 5 computer portatili: fino a 400 Euro in meno

Amazon in queste ore sta proponendo diversi computer portatili in sconto, con tagli fino a 400 Euro in meno su prodotti di marchi come Acer, Huawei, Lenovo e Microsoft. In attesa del Prime Day 2021, di cui il colosso di Seattle ha pubblicato le date ufficiali proprio oggi, vediamo quali sono i modelli interessati.

Sconti Amazon computer portatili

Microsoft Surface Laptop Go 12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 649,90 Euro

Microsoft Surface Laptop 3 , 13.5", Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero, Tastiera layout QWERTY Italiano: 1.104,99 Euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" Full HD TN (Processore Intel Core i3-1005G1, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10) - Abyss Blue: 579 Euro

Lenovo IdeaPad 5 Notebook , Display 14" FullHD, Processore AMD Ryzen 5 5500U, AMD Radeon Graphics, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10, Graphite Grey: 599 Euro

HUAWEI NobelB-WAH9A MateBook D 14 , Full View 1080P FHD Ultrabook Laptop, Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD da 256GB, Windows 10 Home, Gray: 650,56 Euro

Acer Nitro 5 AN515-55-763G Computer Gaming, Processore Intel Core i7-10750H, Ram 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 60 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB, Windows 10 Home: 1.059 Euro

Tutti i succitati computer portatili sono venduti e spediti da Amazon stessa, di conseguenza l’acquisto è completamente sicuro e, per i clienti iscritti a Prime, risulta disponibile non solo la consegna senza costi aggiuntivi ma anche, in alcuni casi, la consegna gratuita in un solo giorno. Inoltre, a seconda della disponibilità è possibile effettuare il pagamento a rate mensili come da piano Amazon o, in alternativa, con CreditLine di Cofidis. Notiamo infine che non è presente una data di conclusione delle promozioni in questione, dunque consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente se trovate un laptop di vostro interesse.

Tra le altre offerte su Amazon segnaliamo anche molti smartphone Xiaomi fino a 250 Euro in meno.