Amazon taglia i prezzi a GoPro Hero6 Black ed un monitor LG da 27'' UHD

In questo fine settimana di Giugno, Amazon propone degli sconti interessanti su due prodotti radicalmente diversi, ma che possono essere portati a casa a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di listino. In particolare, uno di questi può essere utile in vista dell'inizio delle vacanze estive.

Stiamo parlando della GoPro HERO6 Black, su cui il colosso di Seattle propone un taglio al prezzo del 59% e passa dagli 801,35 Euro di listino agli attuali 329,99 Euro, per un risparmio netto di 471,36 Euro. L'action cam supporta l'acquisizione foto RAW ed HDR ed anche la stabilizzazione video avanzata. Dotata di un display touchscreen da 2 pollici, è robusta ed impermeabile fino a 10 metri, senza bisogno di custodia.

In offerta troviamo anche il monitor da 27 pollici LG27UK650, che può essere acquistato al prezzo speciale di 369,41 Euro al posto di 619 Euro, per un risparmio di 249,59 Euro. Il monitor è Ultra HD 4K con supporto HDR10, AMD FreeSync + Dynamic Action Sync. Il pannello IPS garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione, mentre lo schermo è ottimale anche per il multitasking e lo ScreenSpit.

Entrambi i prodotti beneficiano dei vantaggi previsti dal Prime, con consegna garantita in due giorni per tutti coloro che sono iscritti al programma.