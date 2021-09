Amazon taglia i prezzi di iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ed AirPods Pro

Amazon propone quest'oggi una serie di promozioni molto interessanti su alcuni prodotti Apple. Tra le promozioni, infatti, segnaliamo l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte, un iPhone 12 Mini da 64 gigabyte e le AirPods Pro.

Di seguito i prodotti scontati:

Apple iPhone 12 Pro (128GB) - Grafite: 999 Euro (1069 Euro)

Apple iPhone 12 mini (64GB) - viola: 710,81 Euro (749 Euro)

Apple AirPods Pro: 199 Euro (279 Euro)

Per quanto riguarda l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte, la disponibilità è garantita dal 18 Novembre 2021: probabilmente la richiesta elevata nei confronti del dispositivo ha portato ad una dilatazione dei tempi di consegna che si sono allungati. Amazon, comunque, propone anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 199,80 Euro al mese.

Anche sull'iPhone 12 Mini viene proposta la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili Amazon, da 59,24 Euro al mese. In questo caso però la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro venerdì 24 Settembre per coloro che effettuano l'ordine entro 10 ore e 38 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo.

Infine, scendono sotto i 200 Euro le AirPods Pro, le cuffie con cancellazione del rumore di Apple che passano a 199 Euro rispetto ai 279 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro lunedì 27 Settembre.