Amazon taglia il prezzo di Echo Dot: in offerta a soli 24,99 Euro!

In attesa di scoprire le offerte del Black Friday 2019, Amazon entra già in clima e quest'oggi propone ad un super prezzo l'Echo Dot di terza generazione, lo smart speaker basato su Alexa che rappresenta la soluzione ideale per ambienti piccoli e coloro che non hanno familiarità con l'assistente personale del gigante di Seattle.

L'altoparlante può essere acquistato al prezzo di 24,99 Euro nella variante con tessuto antracite, grigio chiaro e grigio mélange, mentre quella con tessuto malva è disponibile al costo di listino.

Echo Dot di terza generazione rappresenta l'altoparlante Amazon più venduto e popolare del listino, e consente di collegare il proprio account di Amazon Music, Spotify ed Apple Music per ascoltare in libertà tutta la musica preferita utilizzando i comandi vocali. A differenza di Echo "classico" però, questa variante non integra il bridge per le lampadine e dispositivi intelligenti, il che vuol dire che in caso di acquisto di lampadine è necessario assicurarsi che siano compatibili e non necessitano di un dispositivo ad-hoc.

Il fulcro di Alexa però sono senza dubbio le Skill, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nel nostro speciale dedicato. E' doveroso però specificare che l'Echo Dot in questione non è il modello del 2019 che include anche uno schermo per visualizzare l'orario.