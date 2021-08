Amazon taglia il prezzo dei MacBook Air e Pro con chip M1 e SSD da 256GB

Dopo aver dato un'occhiata alle migliori Smart TV in offerta da Mediaworld per il weekend, è giunto il momento di scoprire le più interessanti promozioni su Amazon. Le nostre attenzioni sono tutte sui MacBook di ultima generazione.

Sicuramente uno degli ultrabook più apprezzati di questa generazione, complice la presenza del cosiddetto "chip delle meraviglie" Apple M1 Silicon, il MacBook Air è senza dubbio una delle migliori alternative per chi è alla ricerca di un prodotto compatto, performante e dalla qualità eccelsa dei materiali. Dalla sua, un Display Retina di ultima generazione da 13,3 pollici con risoluzione 2560x1600 pixel, un Neural Engine a 16 core per velocizzare i task più impegnativi, fino a 18 ore di autonomia e soprattutto totalmente fanless. In nessun caso si potrà udire un rumore di ventole in questo portatile, semplicemente perché non ne ha bisogno. Questi sono solo alcuni dei pregi di uno degli ultraportatili più impressionanti dell'anno. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa del MacBook Air con chip M1.

Il nuovo Air è disponibile in offerta, venduto e spedito da Amazon, nel taglio da 256GB al prezzo di 977 Euro anziché 1159 in due colorazioni: Grigio Siderale e Argento.

Anche il nuovo MacBook Pro con chip M1 è in offerta, sempre venduto e spedito da Amazon nel taglio da 256GB.

Poche le differenze con fratello minore, ma sostanziali. Una GPU a 8 Core rende il MacBook Pro M1 decisamente votato ad attività più impegnative. Visto il target, Apple ha dotato la variante Pro di un sistema di raffreddamento attivo, per evitare surriscaldamento e conseguente throttling sulla CPU e sulla GPU.

MacBook Pro, inoltre, significa Touch Bar. La controversa seppur utilissima funzionalità aggiuntiva della tastiera, accompagna la linea Pro ormai da diverse generazioni, migliorando l'efficienza e la produttività. Fino a 20 ore di autonomia chiudono il cerchio di uno dei migliori portatili in circolazione.

Il prezzo, leggermente più elevato del modello Air, è di 1249 Euro nella colorazione Grigio Siderale.