Amazon taglia il prezzo del MacBook Pro da 16 pollici: 200 Euro di sconto!

Nemmeno il tempo di lanciarlo, che il nuovo MacBook Pro da 16 pollici è già disponibile in sconto su Amazon. Il colosso di Jeff Bezos infatti quest'oggi propone un'offerta che permette di risparmiare quasi 200 Euro sul prezzo di listino.

Il modello argento, con 16 gigabyte di RAM ed SSD interno da 1 terabyte infatti è disponibile a 3.099 Euro, rispetto ai 3.299 Euro imposti dal produttore di Cupertino. Sul modello grigio siderale invece viene proposto un prezzo di 3.093,65 Euro: in questo caso il risparmio è addirittura superiore ai 200 Euro.

Il riscontro sembra essere stato importante, ed infatti nel momento in cui stiamo scrivendo Amazon garantisce la disponibilità rispettivamente per 7 e 10 unità, come indicato nella scheda tecnica in cui sottolinea come siano in arrivo anche ulteriori scorte, ma non sappiamo se saranno disponibili allo stesso prezzo o meno.

La versione in questione è quella con processore Intel Core i9 8-core di nona generazione, con scheda grafica AMD Radeon Pro 5500M con memoria GDRR6 ed SSD utraveloce. E' chiaramente incluso anche il Touch ID per effettuare pagamenti in sicurezza online e proteggere i propri dati, mentre sulla nuova tastiera che include il rinnovato meccanismo che ha preso il posto di quello tanto discusso a farfalla, è presente la Touch Bar.