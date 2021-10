Amazon taglia il prezzo di un TV LG 4K: super sconto della domenica!

Super sconto della domenica su un TV LG 4K da 65 pollici. In questo 10 Ottobre 2021, il colosso di Seattle propone una promozione molto interessante sul televisore, su cui è possibile risparmiare una somma di denaro importante.

Di seguito il modello interessato:

LG 65UP75006LF Smart TV LED 4K Ultra HD 65” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Compatibile con Google Assistant e Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 599,90 Euro

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dal TV in questione, che fino a qualche ora fa era venduto a 699 Euro. Il risparmio quindi è di 100 Euro circa, il che è molto interessante soprattutto se si tiene conto del fatto che siamo di fronte ad un modello lanciato nel 2021.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 14 Ottobre per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime 23 ore e 36 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

E' anche possibile scegliere il pagamento a rate in 12 mensilità da 50 Euro, a tasso zero ed interessi zero. Possibile anche aggiungere la protezione extra da 3 o 2 anni al prezzo rispettivamente di 53,19 e 39,39 Euro. Ovviamente, si applicano tutte le condizioni tipiche per i tempi di reso.