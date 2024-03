Amazon taglia il prezzo di un TV Philips 4K LED da 43 pollici per le offerte di Primavera

Poco dopo aver riportato lo sconto Amazon sul TV Samsung, torniamo a parlare dei TV proposti in offerta in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, che parte oggi 20 Marzo 2024.

SUPER SCONTO su TV Philips 4K Ambilight da 43"

Il TV interessato è il Philips 4K LED Ambilight PUS8518 da 43 pollici, che è disponibile a 410,99 Euro, in calo del 49% rispetto ai 799 Euro di listino, ma anche in calo rispetto ai 509,28 Euro raggiunti di recente, che rappresentava il prezzo più basso registrato sulla piattaforma.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì prossimo per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, ed Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis direttamente al check out.

Il televisore è dotato del processore P5 AI Perfect Picture, con supporto all'HDR10+ e Dolby Vision, che è in grado di migliorare colori, contrasto e luminosità, oltre che con Alexa e Google Assistant. Si tratta di un TV che guarda anche al gaming, grazie ad una frequenza di aggiornamento di 60Hz, l'HDMI 2.0, il VRR, il low-input-lag ed il supporto GeForce Now. Per quanto riguarda il comparto audio, sono integrati degli speaker da 20W, con AI Sound & EQ, oltre che le funzioni Dolby Atmos e Bass Ehnancement per un audio immersivo.