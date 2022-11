Amazon, è tempo di tagliare i costi: altri licenziamenti in arrivo nel 2023

I licenziamenti a cui Amazon ha dato il via ieri sono destinati a continuare anche nel 2023. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato della compagnia, Andy Jassy, in una nota in cui ha delineato le strategie della società per il prossimo anno.

“Ieri abbiamo comunicato la difficile decisione di tagliare una serie di posti di lavoro nella divisione Devices & Books, e abbiamo anche annunciato un’offerta di riduzione volontaria per alcuni dipendenti della nostra organizzazione People, Experience, and Technology (PXT)” evidenzia Jassy, il quale annuncia che il processo andrà avanti anche il prossimo anno quando “ci saranno ulteriori tagli e modifiche”.

“Tali decisioni saranno condivise con i dipendenti e le divisioni interessate all’inizio del 2023. Non abbiamo ancora concluso esattamente quanti altri ruoli saranno interessati (sappiamo che ci saranno riduzioni nei nostri Store e nella divisione PXT), ed ogni leader comunicherà alle rispettive squadre tutti i dettagli non appena saranno disponibili” continua il CEO che sottolinea come l’azienda sia al lavoro per trovare ai dipendenti interessati nuovi ruoli all’interno di Amazon e qualora ciò non dovesse essere possibile, offrirà un bonus di fine rapporto.

“Stiamo lavorando per supportare coloro che sono colpiti e cercando di aiutarli a trovare nuovi ruoli nei team che ne hanno bisogno; e nei casi in cui ciò non sia possibile, offriamo pacchetti che includono un’indennità di separazione, prestazioni di assicurazione sanitaria transitoria e supporto esterno per l’inserimento lavorativo” conclude il numero uno di Amazon.