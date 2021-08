Amazon: tante offerte su iPhone 12 e modelli precedenti, fino a 160 Euro in meno

Oltre agli sconti su due smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro, su Amazon in questo periodo risultano disponibili anche diversi modelli di iPhone usciti negli ultimi anni, dal primo iPhone SE all’ultima gamma iPhone 12, con sconti che arrivano fino a 160 Euro. Vediamo tutte le offerte in questione.

Sconti Amazon su iPhone 12 e precedenti

Tutti gli iPhone citati risultano venduti e spediti dal colosso dell’e-commerce, dunque dispongono della consegna senza costi aggiuntivi per i clienti iscritti a Prime, anche in un singolo giorno. Inoltre, non manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero secondo il piano proposto da Cofidis al check-out o, in alternativa, secondo il piano pensato dalla stessa società statunitense.

Tra i modelli citati nessuno ha raggiunto il suo prezzo minimo storico, ciononostante versioni come iPhone 12 mini e iPhone 11 ci si avvicinano abbastanza. Ricordiamo infine che non risulta esserci una data di conclusione delle offerte, dunque consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente se dovessero risultare di vostro interesse.

Nei giorni precedenti abbiamo anche segnalato offerte su smartwatch Xiaomi, Huawei, Garmin e Amazfit.