Amazon: tante offerte su monitor LG 2K, 4K e 5K fino a 43 pollici

E' una giornata all'insegna dei monitor LG quella di oggi su Amazon Italia. Il popolare sito web di ecommerce infatti propone a prezzi scontati vari monitor del produttore asiatico coreano, che vanno a coprire varie fasce di mercato e dimensioni, vediamo di che si tratta.

LG 29WK600 Monitor, 29", 21:9 UltraWide LED IPS HDR 10, 2560x1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2xHDMI, 1 Display Port, Uscita Audio: 279,99 Euro

LG 27UK600 Monitor, 27", LED IPS UltraHD 4K HDR 10, 3840x2160, AMD FreeSync, 1 Miliardo di Colori (10bit), 2x HDMI 1x Display Port, Uscita Audio: 399,99 Euro

LG27UK650 Monitor, 27", LED IPS UltraHD 4K HDR 10, 3840x2160, AMD FreeSync, 1 Miliardo di Colori (10bit), Regolabile Altezza, 2x HDMI, 1x Display Port, Uscita Audio: 443,89 Euro

LG 29UM59A Monitor per PC Desktop 29" 21:9 UltraWide LED IPS, 2560x1080, AMD FreeSync 75Hz, Multitasking, 1x HDMI, 1x USB-C: 219,99 Euro

LG 32UK550 Monitor 32" 4K Ultra HD HDR, 3840x2160, 4ms, Speaker Integrati 10 W, Radeon FreeSync, Multitasking, Display Port, HDMI, Regolabile in Altezza: 399,99 Euro

LG 34WK95U UltraWide Monitor da 34", 21:9 LED Nano IPS HDR 600, 5120x2160, 5ms, Multitasking, Audio Stereo 10W, Design UltraSlim, HDMI, Display Port, Thunderbolt 3: 1.199,99 Euro

LG 38WK95C Monitor da 38", Curvo, 21:9 UltraWide LED IPS HDR 10 (3840 x 1600), Radeon FreeSync 75 Hz, Multitasking, Audio 20 W con Supporto Bluetooth, HDMI, Display Port, USB 3.0, USB-C: 1.199,99 Euro

LG 43UD79 Monitor per PC Desktop da 43" 4K UltraHD LED IPS, 3840 x 2160, Display Port, 4 HDMI, USB-C, 2 Altoparlanti da 10 W, Nero: 499,99 Euro

Amazon, almeno al momento, non ha diffuso molte informazioni sulla disponibilità dei monitor, motivo per cui vi invitiamo ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso di interesse.