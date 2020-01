Amazon: tante promozioni su smartphone Samsung e Xiaomi

Continuano anche oggi le offerte di Amazon. La società di Jeff Bezos propone degli interessanti sconti su smartphone Samsung e Xiaomi. Su alcuni di questi le riduzione di prezzo sono importanti. Di seguito la lista con i costi di listino imposti dal produttore, per permettere di valutare meglio le offerte.

Offerte smartphone Samsung e Xiaomi Amazon - 31 Gennaio

Samsung Galaxy A10 Display 6.2", 32 GB Espandibili, RAM 2 GB, Batteria 3400 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], Blue: 122,99 Euro (125,90 Euro);

Samsung Galaxy A20e Display 5.8", 32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Batteria 3000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], Black: 138,99 Euro (143,90 Euro);

Xiaomi Redmi Note 7 16 cm (6.3") 4 GB 64 GB Dual SIM ibrida 4G Nero 4000 mAh: 149,99 Euro (165 Euro);

Xiaomi Mi A3 4GB 64GB EU Version - Blue: 164 Euro (179 Euro);

Xiaomi Mi A3 Kind Of Grey 6,088" 64gb/4gb Dual Sim: 164 Euro (168,99 Euro).

Come sempre, Amazon non ha diffuso alcuna informazione in merito alla data di scadenza, ma come sempre vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di qualche prodotto.

La spedizione e vendita è gestita direttamente dalla società di Jeff Bezos, con tutti i vantaggi previsti dal Prime.