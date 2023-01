Amazon: tanti sconti su molti robot aspirapolvere iRobot Roomba

In aggiunta allo sconto sul Samsung Galaxy S22 di cui vi abbiamo parlato su queste pagine nelle scorse ore, arrivano delle promozioni molto interessanti su un'ampia gamma di robot aspirapolvere autonomi iRoomba su Amazon.

Di seguito la lista dei prodotti in offerta:

iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2in1, Wi-Fi, Suggerimenti Personalizzati, Compatibilità con l'Assistente Vocale, 33 W, Grigio: 260,45 Euro (399 Euro)

Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2in1, Wi-Fi, Suggerimenti Personalizzati, Compatibilità con l'Assistente Vocale, 33 W, Grigio: 260,45 Euro (399 Euro) iRobot Roomba i3+552 Robot Aspirapolvere Connesso, Mappatura Intelligente, Due Spazzole in Gomma Multisuperficie, Wi-fi, Compatibile con Assistente Vocale, Tecnologia Imprint, 0.4 L, Grigio/Blu: 429,90 Euro (459 Euro)

Robot Aspirapolvere Connesso, Mappatura Intelligente, Due Spazzole in Gomma Multisuperficie, Wi-fi, Compatibile con Assistente Vocale, Tecnologia Imprint, 0.4 L, Grigio/Blu: 429,90 Euro (459 Euro) iRobot Sistema di svuotamento automatico Clean Base, Parti Originali, Compatibile esclusivamente con Roomba Serie i, nero: 199,90 Euro (499 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che la possibilità di scegliere Cofidis direttamente al check-out.

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con tutti i vantaggi previsti dal Prime inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno o più prodotti dal momento che i prezzi si riferiscono al momento in cui è stata scritta la notizia e potrebbero cambiare.