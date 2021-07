Amazon, tanti smartphone Xiaomi in offerta: c'è anche il Mi 11

Dopo il flash sale di mezzanotte sul Redmi Note 10, un'interessante selezione di smartphone Xiaomi è finita in offerta sulle pagine di Amazon. Fra i tanti, anche l'attuale flagship del colosso cinese.

Lo Xiaomi Mi 11 è uno smartphone Android dotato del potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 888, uno dei primi sul mercato a vantare tale soluzione e ancora oggi uno dei più apprezzati. Il Mi 11 vanta un display WQHD+ AMOLED da 6,81 pollici protetto dal nuovo Gorilla Glass Victus e potrete acquistarlo a 699,90 Euro anziché 799,90 con la colorazione Midnight Gray nel taglio di memoria da 8/128GB. Qui invece la versione Horizon Blue.

In offerta naturalmente non potevano mancare un paio di soluzioni Redmi. In particolare, segnaliamo la presenza dell'ottimo Redmi Note 10 5G nel taglio da 4/64GB a 199,90 Euro, con un ribasso del 13% sul prezzo di listino. Si tratta di una soluzione particolarmente interessante per chi è alla ricerca di un dispositivo dotato di un'eccellente autonomia e di una buona qualità costruttiva, senza particolari limitazioni e con un rapporto qualità/prezzo decisamente sopra la media.

Infine segnaliamo anche il Redmi Note 10 Pro. Il fratello maggiore viene venduto nel taglio da 6/64GB e offre un ampio display AMOLED a 120Hz da 6,67 pollici, un'autonomia incredibile e un comparto fotografico di categoria superiore. Il tutto, oggi accessibile a soli 259,90 Euro, per un risparmio di ben 40 Euro sul prezzo di listino.