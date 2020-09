Amazon: tanti smartphone Xiaomi in sconto per le offerte di settembre

Continuano anche quest'oggi le offerte di Settembre su Amazon. Alla lunga lista di sconti, che comprendono diverse TV e soundbar Samsung, di cui abbiamo avuto modo di parlare stamattina, si aggiungono anche delle promozioni molto interessanti sugli smartphone Xiaomi, di cui vi parliamo appunto in questa notizia. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti smartphone Xiaomi

Xiaomi Poco F2 Pro 128GB + 6GB Cyber Gray: 389 Euro

Xiaomi Poco F2 Pro 128GB + 6GB Electric Purple: 379 Euro

Xiaomi Redmi 9A 2+32GB Smartphone, Granite Gray: 102 Euro

Xiaomi Mi 10 Lite -Smartphone 6.57" FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 4160mah Batteria, 2020 [Versione Italiana] - Colore Dream White: 289 Euro

Xiaomi Redmi Note 9 -Smartphone + Cuffie 6.53" FHD+ DotDisplay (3GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] - Colore Polar White: 199,90 Euro

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone + Cuffie 6.67" FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] - Colore Tropical Green: 239,99 Euro

Xiaomi Redmi 9A 2+32GB Smartphone, Sky Blue: 95,99 Euro

Xiaomi Redmi 9A 2+32GB Smartphone, Peacock Green: 99 Euro

La disponibilità è ampia su tutti i modelli in questione, e le offerte scadranno il prossimo 7 Settembre. Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei dispositivi.