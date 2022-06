Amazon, tastiere e cuffie da gaming Razer in offerta: fino 38% in meno

Se volete aggiornare la vostra postazione PC, Amazon in questi giorni ha tutte le promozioni adatte al vostro caso: assieme ai monitor Huawei da gaming in offerta, il gigante di Seattle include cuffie e tastiere da gaming Razer in sconto tra le sue pagine. Scopriamo assieme i modelli più interessanti in promozione.

Sconti Amazon su cuffie e tastiere da gaming Razer

Razer BlackWidow V3 Green Switch Tastiera da Gaming con Illuminazione Chroma RGB, Rotella Digitale Multi-Funzione e Tasti Multimediali, Poggia Polsi Ergonomico, Layout Italiano, Nero: 116,90 Euro

Green Switch Tastiera da Gaming con Illuminazione Chroma RGB, Rotella Digitale Multi-Funzione e Tasti Multimediali, Poggia Polsi Ergonomico, Layout Italiano, Nero: 116,90 Euro Razer Huntsman Tournament Edition - Tastiera da Gioco con Tasti Ottici Lineari Razer (Tasti PBT a Doppia Iniezione, Cavo Type-C Staccabile, Durata Fino a 100 milioni di Battute), Europeo Layout, Nero: 141,90 Euro

- Tastiera da Gioco con Tasti Ottici Lineari Razer (Tasti PBT a Doppia Iniezione, Cavo Type-C Staccabile, Durata Fino a 100 milioni di Battute), Europeo Layout, Nero: 141,90 Euro Razer Kraken V3 x Ultralight RGB USB Gaming: Driver TriForce Microfono cardioide piegabile Razer Chroma RGB 7.1 Surround Sound Per PC: 65,60 Euro

RGB USB Gaming: Driver TriForce Microfono cardioide piegabile Razer Chroma RGB 7.1 Surround Sound Per PC: 65,60 Euro Razer BlackShark V2 con Scheda Audio USB - Cuffie da gioco premium Esports, Cablate Multipiattaforma, Driver da 50 mm, Cancellazione Passiva con PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch: 66 Euro

con Scheda Audio USB - Cuffie da gioco premium Esports, Cablate Multipiattaforma, Driver da 50 mm, Cancellazione Passiva con PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch: 66 Euro Razer Nari Ultimate - Cuffie da gioco wireless con HyperSense, Nero, One: 124,99 Euro

Segnaliamo in particolar modo che le cuffie Razer Nari Ultimate sono vendute da un rivenditore di terze parti, e che le Razer BlackShark V2 sono invece proposte al prezzo più basso di sempre. Amazon si occuperà della consegna a domicilio in tutti i casi, garantendola a costo zero anche in un giorno, a patto che siate abbonati a Prime.

A proposito del produttore asiatico, proprio a inizio giugno Razer ha lanciato le cuffie Barracuda e Barracuda Pro.