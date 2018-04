Amazon e Tesla tra i luoghi di lavoro più pericolosi in USA

Sognate di lavorare un giorno per Amazon o magari per Tesla? Allora abbiamo una brutta notizia per voi: il National Council for Occupational Safety and Health ha piazzato entrambe le compagnie della cosiddetta "Dirty Dozen list" dei posti di lavoro più pericolosi di tutti gli Stati Uniti, basandosi sulle condizioni di lavoro nei relativi impianti.

In entrambi i casi le aziende si sono meritate questo ingiurioso podio a causa di diversi fattori, come la frequenza con cui avvengono gli incidenti, il tipo di risposta data a questi ed altri fenomeni da parte del direttivo e la propensione a far assumere ai propri lavoratori dei rischi considerati non necessari.

A confermare questo quadro sarebbero i sette lavoratori morti negli impianti di Amazon dal 2013 rilevati dall'associazione, che conferma anche le grandi pressioni esercitate dalla compagnia sui propri dipendenti, cosa che contribuirebbe a rendere il posto di lavoro stressante ed ancor più pericoloso. Non aiuterebbe in questo senso l'adozione da parte della compagnia dei tanto discussi bracciali elettronici, in grado di monitorare costantemente l'attività dei propri dipendenti.

Per Tesla invece la percentuale di incidenti sul posto di lavoro è stata del 31% più alta della media fatta registrare dagli altri produttori di automobili nel 2016, mentre il divario sale all'83% nel caso di infortuni molto gravi. La compagnia di Elon Musk ha già risposto a queste critiche, mentre Amazon sostiene da sempre le sue nuove politiche aziendali introdotte nei confronti dei propri lavoratori.