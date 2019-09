Amazon testa i pagamenti tramite la scansione delle mani, addio contante e carte fisiche

Dopo aver rivoluzionato il mondo dei supermercati con Amazon Go, la società di Jeff Bezos intende fare lo stesso con quello dei pagamenti. Un nuovo rapporto del New York Post sostiene che il colosso di Seattle starebbe testando un sistema di riconoscimento delle mani per effettuare i pagamenti senza carta.

L'idea alla base è la stessa di Amazon Go, e non è escluso che il nuovo scanner possa vedere la luce nei negozi senza cassa e cassieri.

Il progetto è battezzato Orville e prevede il collegamento della scansione della mano ad un conto corrente o carta di credito a scelta. In questo modo, nel momento in cui si acquista un bene nei supermercati o dai distributori automatici di snack e bevande, gli scanner effettueranno l'addebito sulla carta scelta.

I primi test sono cominciati proprio in alcuni distributori automatici di Amazon installati nella sede di New York. Orville si basa su un sistema di computer vision che è in grado di effettuare una scansione della mano per riconoscere le caratteristiche univoche come la forma e la dimensione. Una volta completata la procedura, basterà poggiare il palmo su uno scanner ed il gioco è fatto.

Fino ad ora, si dice che il sistema sia preciso entro un decimillionesimo dell'1%, ma gli ingegneri di Amazon mirano ad ottenere una precisione entro un milionesimo dell'1%.