Amazon, grazie a questo tool AR le scarpe comprate online vi calzeranno a pennello

A pochi giorni dall'abbandono del CEO del settore Global Consumer di Amazon, Dave Clark, il colosso di Jeff Bezos e di Andy Jassy ha lanciato un nuovissimo servizio per i suoi clienti: stiamo parlando della possibilità di "provare" le scarpe comodamente da casa in AR prima di ordinarle sul portale di ecommerce.

Il colosso di Seattle ha infatti annunciato con un post sul suo blog aziendale che i clienti che utilizzano l'app Amazon su iOS potranno utilizzare un apposito filtro AR per provare le scarpe di diversi brand prima di effettuare l'ordine, il tutto ovviamente senza possedere fisicamente il prodotto e comodamente da casa.

Tra i marchi coinvolti nella prima sperimentazione della feature troviamo Adidas, Reebok, New Balance e altri, che hanno reso compatibili le pagine prodotto delle proprie calzature con il filtro AR. Al momento, sfortunatamente, la funzione è disponibile solo su Amazon USA e Amazon Canada, ma presto potrebbe fare il proprio debutto anche in Europa.

Il filtro ha un funzionamento molto semplice: gli utenti potranno semplicemente puntare la fotocamera dello smartphone verso i propri piedi, che saranno riconosciuto dal software, il quale sovrapporrà in realtà aumentata le calzature da provare. Certo, non potrete capire la comodità dell'indumento o quale numero di scarpe acquistare, ma per i più esigenti in termini di design e di eleganza la funzione potrebbe rivelarsi decisamente utile.

Attenzione, però: oltre alla limitazione ai soli Stati Uniti e al Canada, il filtro AR di Amazon è disponibile solo su iOS e solo sugli iPhone compatibili, ovvero tutti i device da iPhone 7 in poi. L'azienda presieduta da Jeff Bezos ha spiegato comunque che la feature arriverà anche su Android al più presto.