Amazon, top 50 più venduti: c'è un iPhone ricondizionato sotto i 200 euro

Dopo aver analizzato gli sconti relativi alla gamma iPhone 12 disponibili su Amazon, torniamo tra gli "scaffali virtuali" del noto portale e-commerce per dare un'occhiata a un altro prodotto di Apple. Infatti, tra i 50 smartphone più venduti c'è un iPhone ricondizionato.

Più precisamente, stando alla classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia (che ricordiamo è in costante aggiornamento), al momento in cui scriviamo il 44esimo dispositivo più venduto sul noto portale e-commerce è l'iPhone 8 di Apple da 64GB (ricondizionato) in colorazione Grigio Siderale. Quest'ultimo viene proposto a 193 euro tramite rivenditori. Non è di certo una novità il fatto che ci siano molte persone intenzionate a puntare su smartphone ricondizionati, ma non si vede tutti i giorni un dispositivo di questo tipo, tra l'altro originariamente uscito nel 2017, occupare un posto così in alto nella classifica.

Ricordiamo in ogni caso che iPhone 8 rientra tra i dispositivi compatibili con iOS 15. Tra l'altro, la società di Cupertino ha inserito nella lista ufficiale anche dei modelli più datati, visto che ci sono, ad esempio, l'iPhone 6s del 2015 e l'iPhone SE del 2016. Insomma, l'annuncio dell'azienda di Tim Cook, ovviamente unito al prezzo particolarmente basso per un dispositivo Apple, potrebbe aver portato alcune persone a scegliere di puntare su iPhone 8.

Per il resto, ricordiamo che, trattandosi di un prodotto ricondizionato, chi decide di effettuare l'acquisto sa bene a cosa potrebbe andare incontro. In ogni caso, non stiamo consigliando di comprare questo modello o altri ricondizionati, ma semplicemente risultava interessante analizzare il fatto che un dispositivo di questo tipo rientra tra i più venduti su Amazon Italia (probabilmente anche per via del grande "richiamo" che il brand Apple ha tra i più giovani e in generale tra i potenziali acquirenti).

Al netto di questo, un utente consapevole, che conosce bene il mercato dei ricondizionati e sa come muoversi, potrebbe trovare interessante il prezzo proposto dai rivenditori di Amazon.