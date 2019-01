Amazon torna ad essere la società col valore più elevato del mercato

Fine della corsa per Microsoft. Nella giornata di ieri, lunedì 7 Gennaio, Amazon è tornata ad essere la società con il valore più alto al mondo, a seguito dell'aumento del prezzo delle azioni spinto dagli acquisti egli investitori.

Al momento della chiusura delle contrattazioni, il gigante di Seattle ha chiuso con una capitalizzazione di 793 miliardi di Dollari, dopo che un analista aveva previsto un aumento delle azioni del 20% su base annua, a seguito dell'aumento delle vendite e del settore pubblicitario e del cloud.

Brian Wieser di Pivotal Research Group nella giornata di ieri ha stimato che il prezzo delle azioni potrebbe salire a 1.920 Dollari, il che potrebbe portare la valutazione dell'azienda ad 1 trilione di Dollari.

La società inoltre la scorsa settimana ha annunciato di aver venduto oltre 100 milioni di dispositivi Alexa, un traguardo importantissimo se si conta che solo di recente l'assistente personale è approdato in alcuni mercati come l'Italia. Il tutto è stato trainato dagli sconti proposti dal rivenditore online su molti dispositivi come l'Echo e l'Echo Dot.

Google nel frattempo ha annunciato che Assistant è pronto a raggiunge il miliardo di dispositivi.

Alla luce del recente aumento del valore, Amazon ha interrotto la corsa di sei settimane di Microsoft, che ha chiuso con un valore di 790 miliardi di Dollari nella giornata di ieri, a conclusione di un periodo cominciato sotto la gestione di Satya Nadella, che sta portando i frutti sperati ed ha fatto rinascere il colosso di Redmond.