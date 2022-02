Amazon, si torna ad assemblare: il best buy Intel Core i5-12600K scontato di oltre 50 euro

Dopo aver rilanciato il Mac Mini M1 in offerta su Amazon, il colosso dell'ecommerce propone un altro osservato speciale a prezzo al suo minimo storico. Stiamo parlando del nuovo Intel Core i5-12600K.

Considerato come il nuovo processore best-buy assoluto per quel che riguarda il gaming da PC, ne abbiamo parlato nel contesto della nostra recensione doppia con Intel Core i9-12900K. I primi pezzi da novanta sfornati da Intel per la sua dodicesima generazione, prima a vantare la cosiddetta architettura ibrida, si sono mostrati sin da subito come dei processori unici sotto tanti punti di vista.

A partire dal salto prestazionale gen-over-gen su Rocket Lake ma non solo. Grazie all'eterogeneità strutturale, il nuovo i5 è dotato di due tipologie di Core, 6 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza. Sono proprio questi ultimi a fare la differenza, poiché consentono di svolgere attività in background con un maggiore spunto rispetto ai processori tradizionali, rendendo realmente possibile svolgere più task intensivi contemporaneamente, come ad esempio gaming e streaming tramite suite come OBS, con un impatto minimo e talvolta trascurabile sulle prestazioni generali.

Il nuovo Intel Core i5-12600K non è retrocompatibile con le precedenti schede madri. Per procedere all'assemblaggio, quindi, sarà necessario dotarsi di una scheda madre con chipset Intel Serie 600, tra cui le ottime Z690 e B660. Il prezzo, solitamente di circa 350 euro, è oggi scontato di oltre 50 euro, arrivando alla cifra finale di 295,60 euro, venduto e spedito da Amazon. Ma non finisce qui, poiché con questo acquisto si riceverà anche uno sconto del 33% sull'abbonamento PC Game Pass di Microsoft.