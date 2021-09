Amazon torna alla carica: quasi 300 Euro di sconto su TV LG OLED da 55' e sul MacBook Air

Amazon torna alla carica con le promozioni sui prodotti tech in giornata odierna, per rispondere ai nuovi Megasconti di Mediaworld, proponendo due offerte molto interessanti su un TV LG OLED da 55 pollici ed un MacBook Air con chip Apple M1.

Di seguito, nello specifico, i prodotti scontati:

LG OLED TV AI ThinQ OLED55BX6LB, Smart TV 55'' , Processore α7 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync, Google Assistant e Alexa integrati, Modello 2020 [Classe di efficienza energetica G]: 1199,99 Euro (1499 Euro)

Come avvenuto anche in altre circostanze, il colosso di Seattle consente di effettuare il pagamento a rate in 12 mensilità per il TV OLED a 100 Euro al mese, e garantisce la consegna (ovviamente senza costi aggiuntivi) entro giovedì 30 Settembre 2021. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, è garantita la disponibilità solo su tre unità e nella scheda tecnica non si fa riferimento ad ulteriori scorte in arrivo.

Tempi di consegna più dilazionati per il MacBook Air con chip Apple M1: in questo caso la disponibilità è garantita solo dal 15 Ottobre 2021, ed è possibile effettuare il pagamento in 12 rate da 74,92 Euro.