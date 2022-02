Amazon torna alla carica con sconti su monitor da gaming Acer, anche al minimo storico

Oltre agli smartwatch Amazfit in sconto su Amazon potrete trovare anche vari prodotti per il gaming a prezzi interessanti. Un esempio? Ecco 5 monitor da gaming Acer in offerta, tra cui tre modelli al prezzo minimo storico, occasioni imperdibili per coloro che stanno aggiornando la loro postazione PC.

Sconti Amazon su monitor da gaming Acer

Acer Nitro VG270bmiifx Monitor Gaming PC 27", Display IPS FHD, 75 Hz, 1 ms, 16:9, FreeSync, Lum 250 cd/m2, HDMI 1.4, VGA, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo VGA Incluso: 159,99 Euro

Acer Nitro KG272Sbmiipfx Monitor Gaming PC 27", Display IPS Full HD 165 Hz Overclocking, 2 ms, FreeSync Premium, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI,DP Inclusi: 209,90 Euro

Predator XB253QGPbmiiprzfx Monitor Gaming PC 24.5", Display IPS Full HD, 165 Hz, 2 ms, 16:9, G-SYNC Compatible, HDMI2.0, DP 1.2a, USB3.0, Regolazione in Altezza, Speaker, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi: 229,90 Euro

Acer Nitro VG270UPbmiipfx Monitor Gaming PC 27", Display IPS WQHD, 144 Hz, 1 ms, 16:9, FreeSync, Lum 350 cd/m2, HDMI 1.4 e 2.0, DP 1.2a, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo DP Incluso: 279,90 Euro

Acer Nitro XV340CKPbmiipphzx Monitor Gaming FreeSync, 34", IPS QHD, 144 Hz, 1 ms, HDMI 2.0, DP 1.4, USB3.0, 21:9, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI, USB3.0 Inclusi: 499,90 Euro

Al prezzo più basso registrato su Amazon troverete i primi tre monitor Acer citati, compreso dunque il Predator. La vendita e la spedizione saranno di competenza della società guidata da Andy Jassy, che provvederà a consegnare il modello acquistato senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. Si segnala, infine, che è possibile effettuare il pagamento in unica soluzione o anche in 5 mensilità Tasso Zero secondo piano Amazon, o secondo piano Cofidis.

