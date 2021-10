Amazon, torna l'offerta sugli spazzolini Oral B: 50% di sconto + 25% di cashback

Torna, nuovamente, su Amazon la doppia offerta di Oral B. Il colosso di Seattle fino al prossimo 24 Ottobre permette di godere di un doppio sconto sui prodotti per l'igiene orale: dagli spazzolini alle testine di ricambio, passando per gli idropulsori, dentifrici, collutori, fili interdentali ed altro.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata all'offerta Oral B, ciò che bisogna fare è acquistare uno dei prodotti Oral B in offerta fino al 24 Ottobre, dopo di che entro quindici giorni dalla data d'acquisto è necessario collegarsi al sito web dedicato inserendo tutti i dati richiesti e caricando la foto o scansione dello "scontrino parlante".

Per quanto riguarda gli acquisti Amazon, lo scontrino parlante altro non è che la fattura che si può scaricare, a seguito della spedizione, direttamente dalla pagina "Resi e Ordini", cliccando su "Fattura/Ricevuta2 alla destra dell'ordine in questione.

Tutti i dettagli, inclusi i termini e condizioni, possono essere consultati direttamente attraverso la pagina promozione di P&G, dove è necessario registrarsi per poter richiedere il cashback.

Sempre a proposito del rimborso, viene specificato esplicitamente che può raggiungere un massimale di 25 Euro, indipendentemente dall'acquisto effettuato.

Ricordiamo che in giornata odierna sono partiti anche gli LG Days su Amazon, che propongono una serie di sconti molto interessanti su TV, monitor e PC.