Amazon, torna in offerta l'SSD interno Crucial BX500 da 2 terabyte

Torna in offerta su Amazon l'SSD interno targato Crucial, su cui è possibile risparmiare oltre 40 Euro rispetto al prezzo di listino proposto dal produttore. Questa promozione di Amazon si aggiunge agli Hisense Days che propongono un'ampia gamma di sconti su TV del marchio cinese.

Tornando all'SSD, il modello è il BX500 Crucial da 2 terabyte, che può essere acquistato a 200,11 Euro, il 17% in meno rispetto ai 241,99 Euro di listino, per un risparmio appunto di 41,88 Euro.

A livello tecnico, come dicevamo poco sopra, è un SSD per interno con interfaccia SATA, che garantisce una velocità fino a 540 Mb/s, che si traduce in un avvio più veloce ed un caricamento file più rapido ,il che ha un impatto anche sulle prestazioni del sistema e le risposte. Come la maggior parte degli SSD, anche questo è il 300% più veloce di un disco rigido tradizionale, e migliora anche la durata della batteria grazie ad un'efficienza energetica 45 volte superiore rispetto ad un hard disk classico. Inoltre, si basa anche sulla tecnologia di memoria e di archiviazione Micron 3D Nand.

Amazon gestisce sia vendita che spedizione, con consegna prevista entro giovedì 2 Luglio 2020 se si ordina in 8 ore e 54 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.