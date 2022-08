Amazon, torna il PLA Overture per stampa 3D a meno di 16 euro

Giunti al termine delle offerte per maker nel contesto del Prime Day e del Fan Festival 2022 di Anycubic, torniamo a immergerci nel mondo della stampa 3D per un importante ribasso sulle bobine di filamento al di sotto dei 20 euro.

Stiamo parlando di PLA della Overture, brand noto ai più per essere stato uno storico partner di Amazon per la produzione dei filamenti AmazonBasics. In versione "proprietaria", le bobine del produttore americano stanno gradualmente conquistando il pubblico per un buon rapporto qualità/prezzo.

Attualmente, è possibile trovare i filamenti standard qui di seguito in offerta:

Insomma, una discreta selezione a un prezzo molto interessante, scontato del 30% e in generale inferiore alla media di mercato per le bobine di filamento da 1,75 mm da 1 Kg.

Il produttore avvisa che le bobine potranno essere consegnate con scheletro in plastica o cartone, poiché evidentemente nel passaggio a un sistema a minore impatto ambientale, vi sono ancora scorte da evadere, pur non incidendo sulla qualità del prodotto finale.

Se siete alla ricerca di qualche curiosità extra sulla stampa 3D, inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro ultimo approfondimento dietro le quinte di Raised by Wolves.