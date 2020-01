Amazon: torna la promozione che regala 5 Euro guardando Prime Video

Lo scorso 20 Gennaio 2020 Amazon ha silenziosamente rilanciato la precedente offerta che consente di ottenere un codice promozionale del valore di 5 Euro guardando qualsiasi video incluso in Prime Video per almeno cinque minuti. Vediamo insieme come funziona e come aderire.

Come leggiamo sulla pagina ufficiale, fino alle 23:59 del 23 Febbraio 2020 sarà possibile ottenere un “codice promozionale Amazon di 5 € per i tuoi acquisti su Amazon.it se guardi qualunque video incluso in Prime Video per almeno 5 minuti”.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Avere compiuto i 18 anni di età

Risiedere e avere un indirizzo di fatturazione in Italia

Avere un’iscrizione Prime attiva

Aver ricevuto un’e-mail di promozione dell’offerta da Amazon o aver fatto clic su un banner di marketing su amazon.it

(i) Non aver mai riprodotto un video su amazon.it o PrimeVideo.com, o (ii) non aver guardato video su amazon.it o PrimeVideo.com negli ultimi 6 mesi

Durante il periodo dell’offerta, devi (i) visitare la pagina di destinazione all’indirizzo [https://www.amazon.it/b?node=17309137031]; e (ii) guardare un video incluso con Prime (esclusi i trailer o le anteprime) su primevideo.com, amazon.it o su un dispositivo compatibile per almeno 5 minuti.

Lo sconto sarà inviato via mail da Amazon entro quattro settimane dal completamento delle azioni descritte poco sopra. La scadenza del buono è prevista alle 23:59 del 9 Marzo 2020, e si applica solo sui prodotti venduti da Amazon.it (in cui è presente l'indicazione "venduto da Amazon.it).

Non rientrano nella promozione i prodotti venduti da terze parti o da altre entità Amazon, anche se spediti da Amazon o idonei per il prime. Chiaramente il buono non può essere usato su contenuti digitali, libri, latte per bambini o neonati o buoni regali Amazon, e nemmeno per gli ordini inferiori ai 20 Euro.