Amazon torna a proporre auricolari Sennheiser a ottimi prezzi, fino 42% in meno

Amazon non si ferma con le grandi offerte in questa settimana di febbraio 2023: dopo avervi proposto in giornata un TV LG QNED a oltre 500 euro in meno, cambiamo segmento di dispositivi e vi parliamo di tre auricolari Sennheiser TWS di fascia alta a prezzi eccezionali, grazie a tagli anche del 42% sul listino.

Tra i modelli coinvolti in questa iniziativa promozionale troviamo in particolar modo un paio per attività sportiva e uno per audiofili, raggiungendo quindi tutti i tipi di utenti. In aggiunta, il modello sportivo viene proposto con un’offerta doppia che abbassa il prezzo finale di altri 4,60 euro al momento del check-out.

Di seguito il trio di auricolari interessati:

Sennheiser Auricolari Cx True Wireless – 74,98 euro (129 euro)

– 74,98 euro (129 euro) Sennheiser Sport True Wireless – 91,98 euro (129,90 euro)

– 91,98 euro (129,90 euro) Sennheiser Momentum True Wireless 3 – 199,99 euro (249,90 euro)

Facciamo dunque presente che Amazon si occupa di vendita e spedizione per tutte le cuffie proposte, garantendo la consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime e permettendo di completare il pagamento in cinque mensilità senza interessi grazie al suo piano; altrimenti, se concesso, si può procedere con il pagamento a rate grazie a Cofidis.

Sfortunatamente, in nessun caso si raggiunge il prezzo più basso di sempre.

Tra le altre offerte del momento abbiamo poi segnalato OnePlus Nord 2T 5G quasi al prezzo più basso di sempre.