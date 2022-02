Amazon torna a proporre cuffie Sennheiser per audiofili in offerta, fino 45% in meno

Se siete amanti della musica in alta qualità o semplicemente siete alla ricerca di cuffie nuove, Amazon ha le offerte che fanno al caso vostro. Oltre alle cuffie da gaming Steelseries in promozione, il portale di e-commerce statunitense propone cuffie Sennheiser in sconto, cablate e wireless, anche a metà prezzo o al minimo storico.

Sconti Amazon su cuffie Sennheiser

Tra questi modelli, vengono proposte al prezzo più basso di sempre le cuffie Sennheiser HD 350BT, scese di 40 Euro rispetto al listino. Al contempo, le Sennheiser HD 599 in esclusiva Amazon sono vendute a 80 Euro in meno per un risparmio effettivo del 45%. Tutte le cuffie proposte sono vendute e spedite dalla società di Seattle e viene garantita la consegna gratuita ai clienti Prime, anche in un singolo giorno.

