Amazon torna a proporre memorie RAM Corsair e Crucial in sconto, fino 65 Euro in meno

Gli sconti di novembre di Amazon per il Black Friday devono ancora giungere, dato che il “Venerdì Nero” è fissato per il 26 novembre 2021. Il colosso dell’e-commerce si sta già preparando, però: non solo con il buono regalo da 10 Euro ora ottenibile, ma anche con promozioni già attive su RAM Corsair e Crucial, proposte con tagli fino a 65 Euro.

Sconti Amazon su memorie RAM Corsair e Crucial

Corsair VENGEANCELPX16GB (2x 8GB) DDR4 3600(Pc4-28800) C181.35V Desktop Memory – Black, dissipatore calore: 75,96 Euro

(2x 8GB) DDR4 3600(Pc4-28800) C181.35V Desktop Memory – Black, dissipatore calore: 75,96 Euro Corsair Vengeance LPX Memorie per Desktop a Elevate Prestazioni, 16 GB (2 X 8 GB), DDR4, 3200 MHz, C16 XMP 2.0, Nero, 288-pin DIMM: 78,44 Euro

Memorie per Desktop a Elevate Prestazioni, 16 GB (2 X 8 GB), DDR4, 3200 MHz, C16 XMP 2.0, Nero, 288-pin DIMM: 78,44 Euro Corsair Vengeance RGB PRO Black DDR4-RAM 3600 MHz 2x 8GB memoria: 99,44 Euro

Black DDR4-RAM 3600 MHz 2x 8GB memoria: 99,44 Euro CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1,35 V – Nero: 110,99 Euro

16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1,35 V – Nero: 110,99 Euro Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB Kit di Memoria per Desktop a Elevate Prestazioni, DDR4 con Illuminazione a LED RGB 2 x 8 GB, 3600 MHz, Nero: 159,92 Euro

Kit di Memoria per Desktop a Elevate Prestazioni, DDR4 con Illuminazione a LED RGB 2 x 8 GB, 3600 MHz, Nero: 159,92 Euro Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Nero: 81,36 Euro

Ogni modello citato è venduto e spedito da Amazon, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno ai clienti Prime, oltre alla possibilità di effettuare l’acquisto a rate Tasso Zero secondo piano Cofidis o della stessa società statunitense. Rammentiamo, in conclusione, che non si tratta di prezzi minimi storici e che tali quote verranno probabilmente raggiunte soltanto durante il vero e proprio Black Friday 2021.

