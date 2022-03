Amazon torna a proporre monitor da gaming Samsung e Acer in offerta

Siete alla ricerca di monitor da gaming in offerta per aggiornare le periferiche della vostra postazione PC? Se vi siete persi gli sconti di inizio marzo su schermi MSI, su Amazon in questi giorni potrete trovare monitor Samsung e Acer a prezzi ottimi: eccovi quattro modelli da non perdere.

Sconti Amazon su monitor da gaming Samsung e Acer

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F24G33), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 199,90 Euro

Monitor Gaming PC 24.5", Display IPS Full HD, 165 Hz, 2 ms, 16:9, G-SYNC Compatible, HDMI2.0, DP 1.2a, USB3.0, Regolazione in Altezza, Speaker, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi: 239,90 Euro Acer Nitro VG270UPbmiipfx Monitor Gaming PC 27", Display IPS WQHD, 144 Hz, 1 ms, 16:9, FreeSync, Lum 350 cd/m2, HDMI 1.4 e 2.0, DP 1.2a, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo DP Incluso: 269,90 Euro

Ogni singolo monitor citato è venduto e spedito da Amazon con consegna garantita anche in un singolo giorno, sempre se siete abbonati al piano Prime. Se preferite il pagamento dilazionato in più rate, allora potrete affidarvi al piano Cofidis proposto al check-out o, nel caso del monitor Odyssey G7, anche al piano in 12 mensilità proposto dalla società di Seattle.

