Amazon torna a proporre RAM Crucial Ballistix DDR4 da gaming in offerta

Oltre all’offerta di giornata su iPhone 13, disponibile su Amazon al prezzo minimo storico, il portale di e-commerce statunitense si arricchisce di promozioni dedicate ai gamer su PC: si parla di sconti importanti su RAM Crucial Ballistix DDR4, per risparmi fino al 35% sul prezzo di listino.

Sconti Amazon su RAM Crucial Ballistix da gaming

Crucial Ballistix BL8G30C15U4R 3000 MHz DDR4 DRAM Memoria di Gioco Desktop 8GB CL15 Rosso: 31,99 Euro

3000 MHz DDR4 DRAM Memoria di Gioco Desktop 8GB CL15 Rosso: 31,99 Euro Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4W 3000 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL15, Bianco: 51,99 Euro

3000 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL15, Bianco: 51,99 Euro Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4R 3000 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL15, Rosso: 51,99 Euro

3000 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL15, Rosso: 51,99 Euro Crucial Ballistix BL2K8G26C16U4W 2666 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Bianco: 52,99 Euro

2666 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Bianco: 52,99 Euro Crucial Ballistix BL2K8G26C16S4B 2666 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Portatile, 16GB (8GB x2), CL16: 54,99 Euro

Tutte queste memorie RAM firmate Crucial sono vendute e spedite da Amazon con consegna gratuita in un giorno per abbonati a Prime. Manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate, ma potrete optare per l’acquisto di garanzia aggiuntiva di 2 o 3 anni su danni accidentali, con pochi Euro in più. In assenza anche di una data di conclusione delle offerte, vi invitiamo a completare l’acquisto il prima possibile se di vostro interesse.

