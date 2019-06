Amazon: torna lo sconto sulle AirPods 2 con custodia wireless

Dopo qualche settimana in cui il prezzo era tornato a quello di listino imposto dal produttore, Amazon ripropone quest'oggi un interessante sconto sulla seconda generazione delle AirPods di Apple, nello specifico il modello con la custodia di ricarica wireless, che rappresentano la soluzione ultratop tra quelle lanciate dalla casa della Mela.

Gli auricolari possono essere acquistati a 172 Euro, il 25% in meno rispetto al prezzo di listino di 229 Euro. Si tratta di un'offerta molto interessante, che rende le AirPods 2 anche più convenienti rispetto al modello senza case wireless che è disponibile al costo di listino di 179 Euro.

Nel momento in cui stiamo scrivendo Amazon indica che il prodotto non è disponibile, ma è comunque possibile effettuare l'ordine al prezzo scontato. L'e-commerce in questo modo bloccherà l'ammontare anche nel caso in cui dovesse aumentare nei giorni successivi.

AirPods 2 includono il nuovo chip Apple H1 che garantisce connessioni wireless più rapide ai dispositivi, la funzionalità "Ehi Siri" che fa attivare l'assistente vocale senza dover necessariamente effettuare il doppio tap sull'auricolare e la custodia wireless che consente di caricarle poggiandole su un pad wireless senza la necessità di dover utilizzare il cavo Lightning.

Dati alla mano, quello proposto oggi è il prezzo più basso toccato su Amazon dagli auricolari. Come sempre Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla scadenza dell'offerta, e consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.