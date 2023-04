Amazon, torna il super sconto sul Mac Mini con M2 ed SSD da 512GB

Torna in offerta su Amazon il Mac Mini con chip M2 ed SSD da 512GB. Il computer della società di Cupertino infatti viene proposto al prezzo più bassi raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos, con un risparmio considerevole.

Di seguito i dettagli:

Mac mini con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet: 799,99 Euro (959 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita agli utenti Prime tra il 10 ed il 29 Maggio 2023 a costo zero per coloro che effettuano l'ordine oggi. Proprio tali stime indicano che la richiesta è molto alta dal momento che si tratta di un prezzo estremamente conveniente per coloro che sono interessati. Siamo di fronte all'ultimo arrivato della gamma Mac Mini, che sfoggia il processore M2 di nuova generazione svelato qualche mese fa. A ciò si aggiunge anche l'SSD da 512GB che permette di memorizzare grandi quantità di file senza ricorrere a dispositivi esterni.

Tramite la scheda prodotto Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 160 Euro a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis direttamente al check-out al momento del pagamento. Disponibile anche la copertura AppleCare+ fornita direttamente da Apple.