Amazon, tornano le offerte su Echo Dot ed Echo Show

Amazon ripropone le offerte sugli Echo Dot ed Echo Show, gli smart speaker basati su Alexa. Le promozioni arrivano a poche ore dalla notizia relativa all'estensione del supporto Matter ai vecchi Echo, di cui abbiamo avuto modo di parlare nella notizia dedicata.

Di seguito i modelli interessati:

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante Bluetooth intelligente con integrazione Alexa | Antracite: 39,99 Euro (64,99 Euro)

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante Bluetooth intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue: 49,99 Euro (74,99 Euro)

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 59,99 Euro (84,99 Euro)

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite: 109,99 Euro (129,99 Euro)

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che di collegare il proprio account direttamente allo smart speaker in modo tale da averlo immediatamente a disposizione al momento dell'arrivo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare prima che terminino le unità in sconto.