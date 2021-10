Amazon, tornano le offerte su Fire TV Stick, Echo, Blink e Ring: per pochi giorni!

Tornano le offerte di Amazon sui propri dispositivi per la casa intelligente. A sorpresa, il colosso di Seattle ha sponsorizzato oggi in homepage una nuova serie di promozioni che permettono di portare a casa a prezzo ridotto alcuni modelli di Fire TV Stick, Echo, Blink e Ring.

Sconti sui dispositivi Amazon

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 19,99 Euro

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 19,99 Euro Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro Echo (4ª generazione) - Audio di alta qualità - Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa: 74,99 Euro

- Audio di alta qualità - Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa: 74,99 Euro Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 24,99 Euro

- Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 24,99 Euro Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 34,99 Euro

- Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 34,99 Euro Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 64,99 Euro

| Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 64,99 Euro Nuovo Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Bianco ghiaccio: 99,99 Euro

| Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Bianco ghiaccio: 99,99 Euro Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 54,99 Euro

| Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 54,99 Euro Blink Mini - Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento, compatibile con Alexa – 1 videocamera: 27,99 Euro

- Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento, compatibile con Alexa – 1 videocamera: 27,99 Euro Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero : 71 Euro

: 71 Euro Ring Video Doorbell Wired di Amazon – Video in HD, rilevazione di movimento avanzata, alimentazione via cavo | Include un periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect: 49 Euro

di Amazon – Video in HD, rilevazione di movimento avanzata, alimentazione via cavo | Include un periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect: 49 Euro Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 , con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo: 112 Euro

, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo: 112 Euro Ring Alarm | Kit da 5 pezzi, da Amazon - Sistema per la sicurezza domestica con monitoraggio assistito (opzionale) - Senza vincoli di lunga durata - Compatibile con Alexa: 179 Euro

Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla scadenza delle offerte, e come sempre vi invitiamo ad approfittarne a stretto giro di orologio anche per beneficiare della spedizione veloce. Su alcuni è anche possibile godere del pagamento a rate.