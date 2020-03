Amazon: tornano gli sconti su Fire TV Stick ed Echo Show

Amazon propone nuovamente una serie di sconti sui propri prodotti. In offerta troviamo infatti i due modelli di Fire TV Stick, ma anche alcuni altoparlanti della linea Echo basati su Alexa, con spedizione immediata e consegna garantita in un giorno.

La Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, nella versione base senza supporto alla visione dei contenuti 4K, può essere acquistata a soli 29,99 Euro, per un risparmio di 10 Euro rispetto al prezzo consigliato da 39,99 Euro. In questo caso la disponibilità è garantita solo a partire dal 25 Marzo, evidentemente a causa dell'elevata domanda. Per coloro che invece intendono portare a casa la variante 4K di Amazon Fire TV Stick, la società di Jeff Bezos propone uno sconto di 15 Euro a 44,99 Euro, il 25% in meno dai 59,99 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli Echo, Echo Show 5 basato su Alexa con schermo compatto ed intelligente da 5,5 pollici passa a 59,99 Euro. In sconto però c'è anche il nuovo Echo Show 8, con display in alta definizione da 8 pollici ed audio stereo, al prezzo di 79,99 Euro, in questo caso il 38% in meno rispetto ai 129,99 Euro precedenti, che si traduce in un risparmio di 50 Euro.