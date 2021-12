Amazon, tornano i super sconti su AirPods Pro ed AirPods 3

Tornano su Amazon, in occasione del weekend ed in vista del Natale, le super promozioni su AirPods Pro ed AirPods 3. I due modelli degli auricolari senza fili del colosso di Cupertino, infatti, possono essere acquistati ad un prezzo davvero molto interessante.

Di seguito gli sconti:

con custodia di ricarica MagSafe (2021): 189 Euro (279 Euro) Apple AirPods (terza generazione): 179,90 Euro(199 Euro)

Per quanto riguarda le AirPods 3, la consegna viene garantita prima di Natale e se si effettua l’ordine entro le prossime 3 ore e 13 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo l’arrivo a casa è previsto per martedì 14 Dicembre 2021.

A livello di stime per le AirPods Pro, che ricordiamolo sono dotate di case di ricarica MagSafe, invece, la situazione è diversa e la consegna è stimata tra il 23 ed il 28 Dicembre prossimo, motivo per cui potrebbe non essere una buona scelta se si intende effettuare un regalo di Natale. In questo caso però è anche possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 37,80 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero.

Amazon permette anche di effettuare il reso secondo le tempistiche estese in vigore durante il periodo delle feste: la restituzione è garantita fino al 31 Gennaio 2022.