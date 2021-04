Amazon, i tour nei centri di distribuzione diventano virtuali: come prenotare

Amazon ha annunciato oggi il lancio di una nuova iniziativa, che permette agli utenti di effettuare delle visite virtuali nei centri di distribuzione sparsi sul territorio italiano direttamente da casa ed a costo zero.

Gli interessati possono effettuare la prenotazione direttamente attraverso la pagina dedicata su Amazon: i tour si terranno ogni martedì, giovedì e venerdì di mattina e pomeriggio e permettono agli utenti di scoprire ciò che accade dopo l'invio dell'ordine.

Il programma dei tour negli stabilimenti è attivo già da qualche anno: basti pensare che nel 2019 oltre 20mila persone hanno partecipato al programma ma, l'emergenza sanitaria ha bloccato e frenato il tutto. Per tale ragione, Amazon ha deciso di renderli virtuali.

"Siamo molto felici di lanciare il nuovo programma di tour virtuali. A partire da oggi, potenzialmente milioni di visitatori potranno scoprire come lavoriamo, vedere con i loro occhi come funzionano le attività logistiche e approfondire le curiosità e gli aspetti che più gli interessano - ha dichiarato Salvatore Schembri Volpe, Amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica. “Dal momento che a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria non possiamo aprire fisicamente le nostre porte, abbiamo ideato questa soluzione alternativa e innovativa per continuare ad accogliere le persone nei nostri centri consentendo loro di farsi un’idea autentica su Amazon e capire realmente cosa accade all’interno dei nostri centri”.

Di recente Amazon ha annunciato una serie di potenziamenti alla logistica in Italia.