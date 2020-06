Amazon trasmetterà gratis la Premier League in streaming: la Serie A è lontana anni luce

Amazon continua a puntare sugli sport per spingere la propria piattaforma Prime Video. Il colosso di Seattle ha annunciato che trasmetterà le ultime partite di Premier League, in maniera completamente gratuita, nel Regno Unito.

Il rapporto tra Amazon e Premier League non è nuovo: la società di Jeff Bezos si è già assicurata la trasmissione del Boxing Day di Santo Stefano, che coincide spesso con vari big match che attirano dinanzi ai televisori milioni di spettatori.

Per la stagione 2019-20, Amazon ha acquisito i diritti di trasmissione per quattro partite a turno della Premier League, che in precedenza potevano essere viste solo da coloro che dispongono di un abbonamento Prime ma che alla luce della decisione annunciata da Alex Green, l'amministratore delegato di Prime Video Sport Europe, potranno essere seguite in chiaro da tutti.

Anche Sky Sports ha annunciato una decisione simile: l'emittente televisiva ha svelato che 25 partite su 64 saranno visibili in chiaro sul canale Pick, mentre la BBC ne trasmetterà quattro a turno sul digitale terrestre.

Una situazione radicalmente opposta rispetto all'Italia, dove si è aperto uno scontro sulla trasmissione di diretta gol in chiaro a seguito della proposta del ministro dello sport Vincenzo Spadafora che aveva esortato i broadcaster a trovare un accordo per evitare assembramenti nei bar.