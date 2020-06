Amazon trasmetterà la Premier League gratis su Twitch: toccherà anche alla Serie A?

Mentre la Serie A si sta interrogando sulla possibilità di trasmettere in chiaro due partite a giornata per evitare assembramenti nei locali, Amazon continua a puntare sulla Premier League, che è ricominciata ieri. La società americana ha annunciato che trasmetterà il massimo campionato calcistico del Regno Unito su Twitch, gratis.

Le trasmissioni partiranno alla fine del mese, con Crystal Palace - Burnley del 29 Giugno e dovrebbero interessare quattro partite in totale. Secondo quanto riferito da vari siti, si tratterà di una vera e propria diretta, come quelle che tengono milioni di creator ed i Q&A che trasmettiamo regolarmente anche sul nostro canale. Gli spettatori infatti potranno anche confrontarsi in chat per commentare dal vivo la partita.

A quanto pare però la possibilità sarà data solo a coloro che si connettono dal Regno Unito, il che vuol dire che gli utenti italiani anche se in possesso di un abbonamento Twitch non potranno seguire le partite.

Si tratta di una prima assoluta per Amazon in quanto mai prima d'ora si era affidata al proprio servizio di streaming, in quanto in precedenza aveva trasmesso i match del Boxing Day (per cui si è aggiudicata i diritti) su Amazon Prime Video.

Quanto avvenuto Oltremanica è particolarmente interessante in quanto potrebbe essere un presagio di ciò che accadrà con la Serie A. In estate si assegneranno i diritti tv del campionato per il prossimo triennio, e Sky non potrà più avere l'esclusiva su internet. Non è quindi da escludere un'offerta di Amazon.