Amazon trasmetterà Serie A ed Champions League in Italia sui Prime Video Channels?

Nella giornata di ieri hanno debuttato in Italia i Prime Video Channels, i canali singoli a sottoscrizione mensile che permettono di ampliare l’offerta proposta dal Prime Video di Amazon incluso nell’abbonamento. Tra i primi servizi ad essere inclusi troviamo Infinity, StarZplay e Raro Video.

Tuttavia, come avranno notato in molti, è disponibile anche l’abbonamento mensile da 3,99 Euro al mese per Juventus TV, il canale proprietario della squadra di Torino.

Proprio quest’ultima inclusione è vista da molti come un preludio di ciò che potrebbe avvenire dal prossimo anno. Come abbiamo avuto modo di raccontare, infatti, Amazon è vicina all’acquisizione dei diritti tv per la Champions League, e nello specifico per le migliori partite del mercoledì sera, oltre che della Supercoppa Europa. Il colosso di Jeff Bezos con ogni probabilità parteciperà anche all’asta per il pacchetto streaming della Serie A, che si aprirà prossimamente. Non è da escludere quindi che Amazon proponga un pacchetto Champions League o Serie A per consentire agli appassionati di seguire la propria squadra.

Per la Champions League inizialmente si era parlato di una trasmissione completamente a titolo gratuito, ma qualora l’e-commerce dovesse portare a casa anche i diritti per il nostro campionato, la situazione potrebbe cambiare, anche alla luce degli ingenti investimenti portati a termine.

In questo modo, quindi, Amazon potrebbe scongiurare un possibile aumento dei prezzi per il Prime, che in Italia costa 36 Euro all’anno, una somma significativamente inferiore rispetto a quelle richieste in USA (100 Euro), Germania (69 Euro) e Regno Unito (87 Euro).