Amazon, tre mesi di Kindle Unlimited gratis in vista del Prime Day 2023

Poco dopo aver riportato l’offerta che permette di ottenere un buono da 15 Euro per il Prime Day in regalo, chiudiamo il cerchio delle promozioni proposte da Amazon in vista del Prime Day 2023 di Luglio con un’offerta molto interessante per gli interessati al servizio Kindle Unlimited.

Come si può leggere direttamente sulla pagina dedicata presente sul sito Amazon, è possibile ricevere tre mesi di Kindle Unlimited a costo zero, con rinnovo poi previsto a 9,99 Euro e possibilità di disattivarlo in qualsiasi momento.

Di seguito i dettagli, termini e condizioni:

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato.

Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it e iscriversi a Kindle Unlimited durante il periodo di durata dell’offerta promozionale.

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d’uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell’offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited.

Al termine del periodo promozionale, l’iscrizione a Kindle Unlimited si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese.

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral.

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

L’offerta promozionale non è trasferibile né e non può essere venduta a terziconvertibile in denaro.

Ovviamente, coloro che anche in passato hanno beneficiato dell’offerta non potranno ottenere i tre mesi a costo zero.