Amazon: tre mesi di Kindle Unlimited in regalo a tutti gli utenti

Nuova promozione per Amazon, in vista del Black Friday 2019. Il colosso di Seattle ha annunciato il lancio di una nuova offerta che permetterà a tutti gli utenti di accedere, gratuitamente, per tre mesi a Kindle Unlimited.

Il servizio consente di godere di oltre un milione di letture su tutti i dispositivi tramite l'applicazione Kindle. Il servizio include anche le ultime novità in libreria, ed è compatibile con smartphone, ebook reader della gamma Kindle e sui tablet su cui è possibile installare l'app dedicata.

Il funzionamento è molto semplice: basta collegarsi alla pagina dedicata e cliccare sul pulsante "iscriviti ora ed usufruisci di un periodo di prova gratuito". Amazon provvederà ad attivare i tre mesi di promozione gratuita, per un risparmio di 29,97 Euro.

Al termine del periodo promozionale Kindle Unlimited si rinnoverà a 9,99 Euro, salvo disattivazione dell'addebito automatico.

Nelle condizioni leggiamo che l'offerta è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano e non è accessibile da coloro che sono iscritti a Kindle Unlimited (sia con piena iscrizione che con periodo d'uso gratuito di 30 giorni). L'iscrizione a Kindle Unlimited può essere anullata in qualsiasi momento dal sito web amazon.it/kucentral.

Come avvenuto già in passato, non è possibile cumularla con altre offerte relative allo stesso servizio.