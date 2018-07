Amazon trema: il colosso cinese JD.com pronto ad approdare in Europa!

Il ruolo di padrone indiscusso degli e-commerce in Europa potrebbe essere a rischio per Amazon. Il colosso cinese JD.com, anch'esso attivo nel mercato dell'e-commerce, infatti, starebbe pianificando il proprio debutto nel Vecchio Continente.

La notizia, riportata da Reuters, riferisce che la compagnia asiatica starebbe già finalizzando la strategia d'ingresso nel mercato in vista del debutto previsto per la fine dell'anno. E non si tratta nemmeno di rumor, dal momento che tali indicazioni sarebbero state fornite direttamente dall'amministratore delegato del gruppo ad un giornale tedesco.

JD.com, il secondo e-commerce più importante della Cina, avrebbe anche intenzione di aprire un ufficio in Germania entro la fine del 2018. "Per me non si tratta solo di vendere prodotti dalla Germania in Cina. Vorrei vendere anche prodotti in Europa", ha affermato Richard Liu parlando con il quotidiano tedesco Handelsblatt, a cui ha precisato che il tutto sarebbe già ben avviato e la compagnia "deve chiarire solo i dettagli" di un affare che si preannuncia essere multimilionario.

La compagnia negli ultimi tempi ha effettuato degli importanti investimenti nella logistica e vendita offline, proprio per espandersi oltre la Cina ed il Sud-Est Asiatico, ma soprattutto per stabilire una presenza significativa in mercati estremamente importanti come quello europeo e statunitense.

Alla stessa testata, Liu ha anche affermato che prenderà in considerazione anche l'idea di acquisire compagnia per contribuire alla crescita nel mercato europeo. "Se dovessimo fiutare un buon affare, lo coglieremo" ha affermato.

Jeff Bezos ed Amazon sono avvertiti. Quale potrebbe essere l'impatto di un eventuale approdo in Europa di questo colosso?