Amazon trema: anche FedEx lancerà un ecommerce 'all-in-one' nel 2024

Mentre Amazon lavora alle consegne con i droni, uno dei più grandi colossi della logistica e delle spedizioni cerca di fare il verso alla compagnia di Seattle lanciando il suo marketplace all-in-one. Ebbene sì: Fedex vuole competere direttamente con Amazon. Ce la farà davvero?

La piattaforma ecommerce di Fedex si chiamerà "FDX" e verrà lanciata nel corso del 2024: l'annuncio ufficiale è arrivato dalla compagnia di spedizioni con una press release rilasciata il 14 gennaio, che descrive FDX come un "hub end-to-end per lo shopping che punta a fornire ai rivenditore soluzioni per ogni loro richiesta, da farsi conoscere dai clienti fino alla consegna e al reso degli ordini". Nonostante l'azienda parli di una "piattaforma di ecommerce data-driven, la prima nel suo genere", il punto di riferimento di Fedex sembra ben chiaro.

Con ogni probabilità, infatti, Fedex punterà a competere con Amazon nei Paesi dove è presente (Italia compresa, dunque) facendo leva sulla sua rete di centri logistici e di punti di consegna sparsi sul territorio. Se effettivamente il problema delle consegne sembra essere risolto in partenza, bisogna ancora capire come farà la compagnia a creare un marketplace online di grandi dimensioni, specie ora che le alternative di peso già esistono e sono numerose e consolidate.

Il Presidente e CEO di FedEx Raj Subramaniam, comunque, ha spiegato che "FedEx si sta trasformando in una compagnia digitale basata sul nostro enorme network nel settore dei trasporti, facendo leva sulla nostra dimensione e sulla nostra conoscenza, che deriva dalla gestione di 15 milioni di pacchi al giorno. Con FDX, miglioreremo la nostra relazione di lungo periodo con rivenditori di ogni tipo e dimensione, aiutandoli ad ottimizzare e accrescere il proprio business grazie all'intelligenza digitale".