Amazon, tripletta di TV Philips in sconto: ce n'è per tutte le tasche

Abbiamo già visto il TV Samsung UHD da 43" in sconto su Amazon, ma l'ecommerce di Jeff Bezos non si è certo fermato qui: al contrario, proprio in queste ore e sempre su Amazon, abbiamo addirittura una tripletta di TV Philips di ogni fascia di prezzo in forte sconto. Ecco tutti i dettagli.

Andando in ordine di prezzo, partiamo dalla Smart TV LED 4K Philips PUS8007, un televisore da 50" con HDR, Dolby Atmos e Ambilight per l'illuminazione posteriore del pannello. La Smart TV è compatibile con Google Assistant e fa parte della gamma 2022/2023 di Philips. Ovviamente, la risoluzione del pannello è in 4K e la sua frequenza di aggiornamento è a 60 Hz. Da un prezzo di base di 554,47 Euro si scende, grazie ad uno sconto del 22%, ad un costo di 430,65 Euro.

Spostandoci verso una fascia di prezzo più alta, invece, abbiamo la Smart TV LED 4K Philips PUS8507, sempre parte della gamma 2022/2023 di Philips ma dotata di un pannello da 55". Il televisore si trova in sconto a 654 Euro tondi tondi, il 18% in meno del MSRP, fissato a 799 Euro. Anche in questo caso parliamo di una Smart TV LED con risoluzione 4K e refresh rate a 60 Hz, dotata di retroilluminazione Ambilight e processore P5, compatibile con Alexa e Google Assistant.

Infine, al prezzo di 2.108,63 Euro, il 16% del prezzo di listino (pari a 2.499 Euro), troviamo la Smart TV OLED Philips OLED807, un televisore UHD 4K da 65" con HDR, Dolby Atmos e retroilluminazione Ambilight, che si unisce questa volta ad un design sottile e, soprattutto, ad un elevato refresh rate, pari a 120 Hz.